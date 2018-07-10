مرضى التهاب الكبد «سي» تحت مظلة التأمين في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة في دبي عن ضم مرضى الالتهاب الكبدي «سي»، لمنظومة الضمان الصحي.

وذلك في خطوة غير مسبوقة، اتخذتها الهيئة ضمن سلسلة الرعاية المتكاملة التي توفرها بالتعاون مع شركات التأمين والأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة، والتي بدأتها نهاية العام الماضي، بإلحاق مرضى السرطان بقوائم المستفيدين من باقات التأمين المتنوعة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي ترأسه معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، في مقر الهيئة، بحضور أحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك، وفريق عمل المبادرة من الإداريين والأطباء والمتخصصين في الهيئة، إلى جانب ممثلي قطاع التأمين الصحي وشركات الأدوية.

وقال معالي القطامي إن الهيئة تمكنت من ضم أكثر من 4 ملايين شخص إلى مظلة التأمين الصحي، في وقت بدأت فيه تنفيذ مجموعة من المبادرات الصحية والإنسانية، كان أهمها مبادرة «دبي لعلاج السرطان ـ بسمة»، وهي مبادرة غير مسبوقة عالمياً، لارتباطها بمرض السرطان، الذي لا يشمله أي نظام للتأمين الصحي في الدول الأخرى.

نطاق

وأكد معاليه أن توسيع نطاق مظلة الضمان الصحي لتشمل رعاية المصابين بالأمراض المزمنة، من شأنه تعزيز التوجهات الصحية لدولة الإمارات العربية المتحدة والأجندة الوطنية، وما يرتبط بذلك من أهداف الرؤية الوطنية لعام 2021، التي ترمي إلى تحقيق نظام رعاية صحية على مستوى عالمي، يرتكز على دعم الطب الوقائي والحد من انتشار الأمراض المعدية لضمان حياة صحية مديدة لأفراد المجتمع.

مواعيد

وأوضح معاليه أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت عام 2030 للإعلان عن تخلص العالم من الالتهاب الكبدي، غير أن الإمارات دائماً سباقة في تحقيق الأهداف العالمية، وهي المتصدرة في مجالات الوقاية من الأمراض.

وفي الوقت نفسه أشار معاليه إلى أن ضم فئات من الأمراض المزمنة على اختلاف نوعيتها إلى قوائم المستفيدين من التأمين الصحي، يفتح نوافذ الأمل للمرضى، ويخفف من معاناتهم الصحية والاقتصادية، حيث يتكفل التأمين الصحي بتكلفة العلاج، بداية من الفحص والتحاليل المطلوبة وحتى تماثل المريض للشفاء بإذن الله، وذلك من خلال مستويات متقدمة من الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية المميزة.

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة البالغ لشركائها الاستراتيجيين، من شركات الأدوية والتأمين، ممن يبادرون بدعم مبادرات الهيئة، موضحاً أن «صحة دبي» حريصة على مواكبة التوجهات العالمية، ليس على مستوى المستجدات الطبية فحسب، وإنما على مستوى النموذج الحديث الذي يعكس قوة الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل توفير الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع.

كما ثمن معاليه الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل في الهيئة من الإداريين والأطباء والمتخصصين، حتى خرجت مبادرة ضم مرضى الالتهاب الكبدي «سي»، لقائمة خدمات التأمين الصحي، إلى حيز التنفيذ.

وفي السياق نفسه دعت هيئة الصحة في دبي مرضى الالتهاب الكبدي «سي» الراغبين في الاستفادة من باقات وخدمات التأمين الصحي والرعاية الشاملة، إلى زيارة موقع «إسعاد»، للتعرف إلى كيفية الاستفادة من الخدمات والباقات التأمينية المتوفرة.