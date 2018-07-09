محمد بن زايد يستقبل أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مجلس قصر البحر أعضاء " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه.

وتمنى سموه خلال اللقاء لأعضاء المجلس التوفيق في عملهم في خدمة ديننا الحنيف و المجتمع عبر تنسيق آليات ضبط الفتاوي الشرعية وتوحيد مرجعيتها في الدولة.

و أكد سموه أهمية دور" مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" كونه مرجعا رسميا للإفتاء في الدولة يوحد المسائل و القضايا التي تمس حياة الأفراد وعمل المؤسسات من الناحية الشرعية و الدينية.

و قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إن ديننا الحنيف دين تسامح و تعايش و عدل يدعو إلى البناء والتعمير و الحوار و التواصل مع الثقافات والديانات الآخرى من أجل السلام و الاستقرار وتعزيز جسور الخير و التعاون الإنساني.

من جانبهم أعرب أعضاء مجلس الإفتاء عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مؤكدين أن اختيارهم لعضوية المجلس مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم .. داعين الله تعالى أن يعينهم على حملها وأدائها بما يخدم رسالة الدين الحنيف والمجتمع.

حضر مجلس سموه .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي و سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح و عدد من الشيوخ و كبار المسؤولين في الدولة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا خلال شهر أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء " مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي " بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء و توحيدها و ضبطها و تنظيمها في الدولة.. إضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي و مواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.

و يضم مجلس الإمارات كلا من عمر حبتور ذيب الدرعي وأحمد عبدالعزيز قاسم الحداد وسالم محمد الدوبي وشمة يوسف محمد الظاهري و إبراهيم عبيد علي آل علي و عبدالله محمد أحمد الأنصاري و أحمد محمد أحمد يوسف الشحي وحمزة يوسف هانس وأماني برهان الدين.