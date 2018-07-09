توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد غدا طقس حار بوجه عام ومغبر أحياناً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، قد تكون ركامية أحياناً بعد الظهر.

وأوضح المركز ان الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وتكون حركة الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية/ 15 - 25 / 32 كم / ساعة تصل صباحاً 38 كم/س خاصة على البحر غرباً فيما تكون حالة البحر في الخليج العربي متوسط الموج يضطرب غربا صباحا حيث يحدث المد الأول عند الساعة 11:16 والثاني عند الساعة 22:43 والجزر الأول عند الساعة 15:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:26.

وتكون حالة بحر عمان من خفيف الى متوسط الموج فيما يحدث المد الأول عند الساعة 07:50 والمد الثاني عند الساعة 18:32، والجزر الأول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 01:42.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 31 90 15

دبي 42 32 70 15

الشارقة 44 33 60 20

عجمان 43 33 55 20

أم القيوين 43 32 60 25

رأس الخيمة 42 32 65 30

الفجيرة 39 34 70 20

العين 45 33 45 10

ليوا 47 31 75 15

الرويس 39 32 70 20

السلع 38 33 65 20

دلما 37 34 70 35

طنب الكبرى 36 31 75 40

طنب الصغرى 36 31 75 40

أبوموسى 35 31 80 40