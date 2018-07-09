زواج على أطول مسار انزلاقي في العالم برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

فاجأ شاب مغامر خطيبته بالتقدم إليها لطلب يدها للزواج خلال خوض مغامرة الطيران بسرعة 150 كيلومتر على أطول مسار انزلاقي في العالم الذي تحتضنه قمة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، ليبرهن عن رغبته بتكملة مشوار العمر مع خطيبته، ليصبح بذلك أول شخص يخطو مثل هذه الخطوة على ارتفاع 1900 متر من سطح البحر.

وأكد إدريان ماكاي البالغ من العمر 30 عاماً من مدينة بنجالور الهندية، أن الحب كفيلٌ بالارتقاء بالإنسان إلى ارتفاعات غير مسبوقة، حينما تقدم لزوجته المستقبلية بطلب الزواج لحظة وطئت قدماها أرض المنصة المعلقة على أعالي جبل جيس، أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات، حيث قامت كل من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة "تورو فيردي" بإجراء الترتيبات اللازمة للكشف عن لوحة حملت عبارة "أتقبلين الزواج بي؟" باللغة الإنجليزية في اللحظة التي تقدم فيها ماكاي بطلب الزواج على المنصة التي ترتفع 80 متر عن قمة الجبل.

وحلق ماكاي على المسار الانزلاقي البالغ طوله 2.83 كيلومتراً لينتظر شريكة حياته التي تبعته على المنصة المعلقة الفريدة من نوعها لطلب الزواج منها هناك، أما بالنسبة للعروس المستقبلية سوزان كوروفيلا وهي من مدينة بنجالور أيضاً، فكانت رحلة التحليق على المسار الانزلاقي والمفاجأة المذهلة من شريكها، واحتاجت لبرهة قصيرة قبل تمالك نفسها وإعلان موافقتها على الزواج.

وقال ماكاي: رغبت بالتقدم بطلب الزواج بأسلوب فريد من نوعه يضفي على خطوبتنا طابعاً خاصاً، وعندما سمعت عن أطول مسار انزلاقي في العالم، أدركت على الفور أنه الخيار المناسب، فبدءاً من الرحلة الجميلة إلى إمارة رأس الخيمة ووصولاً إلى الإطلالات المذهلة من جبل جيس والمغامرة المشوقة على المسار الانزلاقي، عشت وشريكة حياتي المستقبلية تجربة العمر التي لا تتكرر، وقد حرصت شركة "تورو فيردي" المشغّلة للمسار على تقديم شتى أشكال المساعدة لمنحنا تجربة أكثر روعة وتفرداً، تغمرني السعادة بالتقدم بطلب الزواج من فتاة أحلامي وأن أقوم في الوقت نفسه بتجربة أطول مسار انزلاقي في العالم.

ورسخت إمارة رأس الخيمة مكانتها المتميزة كوجهة لرياضات المغامرة في المنطقة، لاسيّما أنها تحتضن مغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" وأول تجربة "فيا فيراتا" في المنطقة والتي تضم مرافق للتنزه ومسارات للتسلق والتحليق عبر المسار الانزلاقي، وسعياً إلى اغتنام مقوماتها الطبيعية المتنوعة مثل سلسلة جبال الحجر وجبل جيس؛ بادرت الإمارة إلى تشييد العديد من المنشآت والمرافق خاصة لعشاق رياضات المشي وتسلق الجبال وركوب الدراجات الهوائية، كما أنها تخطط إلى تعزيز خيارات المغامرات التي توفرها خلال عام 2018 وما بعده.

ومنذ إطلاقها في فبراير 2018، استقبلت مغامرة "جبل جيس فلايت: أطول مسار انزلاقي في العالم" أكثر من 10 آلاف مغامر، وكان ماكاي أول مغامر يتقدم بطلب للزواج في هذه الوجهة المتميزة على مستوى العالم.