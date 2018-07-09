«الاتحادية للكهرباء» تقسّط رسوم التوصيل بالخصم من حساب المتعامل

المصدر: Ⅶدبي - وائل نعيم

كشف محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لـ «البيان» أن الهيئة تعتزم إطلاق خدمة تقسيط رسوم التوصيل عن طريق خاصية الخصم المباشر من حساب المتعامل إلكترونياً في الربع الثالث من العام الجاري من حسابه البنكي، وهي خدمة مرتبطة مع البنك المركزي، وخلال 48 ساعة سيتم إنجاز المعاملة، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت خدمة تطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دبي الذكية، في فبراير الماضي لسداد الفواتير.

وقال أصدرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء خلال النصف الأول من العام الجاري 7آلاف و164 شهادة ممانعة، منها 50 % عن الكهرباء، و50 % عن خدمة الماء، وبلغ عدد خدمات توصيل الكهرباء ألفين و806 خدمات، فيما بلغت خدمات توصيل الماء ألفين و501 خدمة. كما أعادت الهيئة تفعيل الخدمة لمستهلك جديد لــ 3 آلاف و33 مستهلكاً، وتلقت الهيئة 557 بلاغاً لطوارئ الكهرباء والماء، وتم الرد على ألفين و438 ملاحظة واستفساراً من المتعاملين.

وأوضح أن الهيئة أصدرت ألفاً و481 براءة ذمة خلال النصف الأول من 2018، وتم اعتماد 4 آلاف و950 مخططاً فنياً للكهرباء، عبارة عن دراسة واعتماد المخططات ومواصفات التسليكات للمنشأة قبل البدء بالتمديدات الكهربائية، بحيث تتناسب مع الموقع المخصص لها، كما تم اعتماد 4 آلاف و98 مخططاً فنياً للماء، عبارة عن دراسة واعتماد المخططات ومواصفات التمديدات للمنشأة قبل البدء بالتنفيذ بحيث تتناسب مع الموقع المخصص لها.

تحديث

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي لتعزيز الخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الخدمات التي تم تحديثها عبر موقع الهيئة تشمل: تفعيل الخدمة الجديدة دون رسوم 50 درهماً، وكذلك سداد التأمين يكون مع أول فاتورة، وإلغاء الخدمة وإصدار رسالة براءة الذمة إلكترونياً دون رسوم 50 درهماً، وخدمات السداد والدفع الفوري والحصول على استهلاكات المتعامل لفترة عام، والحصول على كشف حساب، إلى جانب خدمة للموردين والاستشاريين، وشهادة خلو الأرض من الخدمات، واعتماد المخططات والإبلاغ عن الأعطال .