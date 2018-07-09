«مجموعة العمل الأوروبية-الإماراتية» تطّلع على حقوق الإنسان في شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان وإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وفداً من مجموعة العمل الأوروبية - الإماراتية المشتركة لحقوق الإنسان، والذي زار القيادة للاطلاع على الخدمات الإنسانية النوعية، التي تقدمها شرطة دبي للمجتمع.

واستهل الوفد زيارته إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وكان في استقباله العميد الدكتور عارف عبد الرحيم نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد الدكتور أحمد المنصوري مدير إدارة الحقوق والحريات.

ورحب العميد عارف عبد الرحيم بالوفد الضيف، مقدماً لهم نبذة حول نشأة الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارات الفرعية التي تضمها، كإدارة حماية المرأة والطفل، ومركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وإدارة حماية الحقوق والحريات، وإدارة الرقابة والتفتيش، وإدارة الشؤون القانونية وإدارة الشؤون الإدارية، والأقسام التي تضمها كل إدارة.

وبدوره، قدم العقيد أحمد المنصوري، شرحاً إلى الوفد الضيف، حول مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، مشيراً إلى أنه، ومنذ إنشائه في فبراير من عام 2009، نفذ المركز عدداً كبيراً من المبادرات والفعاليات التي كان لها الدور والأثر الواضح في تحقيق انخفاض جرائم الاتجار بالبشر.