حاكم عجمان يستقبل سفيرة بلجيكا

المصدر: ■عجمان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه في الديوان، أمس، دومنيك مينور، سفيرة المملكة البلجيكية التي قدِمت للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملها سفيرة لبلادها لدى الدولة.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالعلاقات الطيبة بين الدولتين، وتمنى للسفيرة التوفيق في عملها الجديد.

ومن جهتها أعربت السفيرة البلجيكية عن سعادتها بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، وعلى ما لقيته من ترحيب وتعاون خلال فترة عملها سفيرة لبلادها، مشيدة بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، وعجمان خاصة في مختلف الميادين.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان، وحمد راشد النعيمي، مدير الديوان الأميري، وسالم سيف المطروشي، نائب مدير الديوان، وطارق بن غليطة، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.