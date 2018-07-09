66.8 مليون درهم مساعدات الهلال الأحمر في 6 شهور

المصدر: ■ أبوظبي - ماجدة ملاوي

بلغ إجمالي ما قدمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من مساعدات مالية للمكفولين من الأيتام والأسر وأصحاب الهمم وطلاب العلم داخل الدولة وخارجها منذ يناير وحتى نهاية يونيو 2018 نحو 66 مليوناً و834 ألفاً و596 درهماً.

وأوضح تقرير إدارة الأيتام والمساعدات بقطاع شؤون المساعدات الدولية بالهلال الأحمر أن الهيئة قدمت خلال تلك الفترة مساعدات مالية لـ 30 ألفاً و747 مكفولاً داخل الدولة وخارجها.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تعمل وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تحقيق انتشار أوسع ومكتسبات إنسانية إضافية للشرائح التي ترعاها الهيئة وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمساعدات الموجهة إلى 114 ألفاً و87 مستفيداً من برنامج الكفالات المسجلين بفروع الهلال الأحمر الـ 10 في جميع أنحاء الإمارات وللأيتام المكفولين في 25 دولة حول العالم تشرف عليهم 4 مكاتب للهيئة و30 مؤسسة إنسانية وخيرية بالخارج معتمدة من الهلال الأحمر.

وأوضح التقرير أن الهيئة تشرف داخل الدولة وخارجها على 30 ألفاً و747 من الأيتام، وقدمت لهم الهيئة مستحقات مالية بلغت 59 مليوناً و750 ألفاً و472 درهماً، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من كفالات الهلال الأحمر 477 من الأسر تم توجيه مبلغ 2 مليون و690 ألفاً و451 درهماً لمساعدتهم وتخفيف أعباء الحياة المعيشية والاقتصادية عنهم، ولمساعدة أصحاب الهمم قدمت الهيئة مبلغ مليون و897 ألفاً و93 درهماً لعدد 476 من هذه الفئة، كما بلغ عدد المستفيدين من طلاب العلم 139 صرفت لهم الهيئة مبلغ 351 ألفاً و180 درهماً.

وتفصيلاً جاء في التقرير أن الهلال الأحمر ومن خلال فروعه الـ 10 داخل الدولة قدم مستحقات مالية بلغت قيمتها 5 ملايين و788 ألفاً و950 درهماً، استفاد منها 1846 من الأيتام، وقدمت لهم الهيئة مبلغ 4 ملايين و383 ألفاً و870 درهماً، كما استفادت 130 من الأسر المتعففة من مبلغ 731 ألفاً و70 درهماً، ومبلغ 332 ألفاً و830 درهماً لمساعدة عدد 116 من أصحاب الهمم، إضافة إلى 139 من طلاب العلم الذين استفادوا من 351 ألفاً و180 درهماً صرفتها الهيئة لمساعدتهم في مواصلة تحصيلهم العلمي، وقدمت الهيئة في شهر رمضان الكريم مبلغ مليون و325 ألفاً و400 درهم لعدد 2209 من المكفولين المستفيدين من كسوة عيد الفطر داخل الدولة.

مبادرات

وخلال عام زايد نفذت الهيئة داخل الدولة عدداً من المبادرات الإنسانية والثقيفية الخاصة ببراعم الهلال وتكريم المتفوقين منهم في يوم اليتيم في العالم الإسلامي واليوم العالمي لليتيم ويوم زايد للعمل الإنساني.

مشاريع دولية

ذكر التقرير أن هيئة الهلال الأحمر سلمت، على المستوى الدولي، خلال النصف الأول من عام 2018 مبلغ 58 مليوناً و900 ألف و246 درهماً للمكفولين في تشاد والبوسنة وموريتانيا وكازاخستان والهند والبالغ عددهم 27 ألفاً و809 مكفولين يشرف عليهم عدد من المكاتب والجمعيات الإنسانية المعتمدة من قبل الهلال الأحمر بالخارج، ونفذت الهيئة خلال عام الخير وعام زايد برامج وفعاليات خاصة بالأيتام عبر سفارات الدولة في أذربيجان وكردستان العراق وأرمينيا وغانا وتركمانستان وبلاروسيا والمالديف ولبنان، بلغت قيمتها الإجمالية 820 ألف درهم.