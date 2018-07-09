«مساندة» تنجز 66 % من أعمال مستشفى العين الجديد

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» استكمال نسبة 66 % من أعمال تشييد مشروع مستشفى العين الجديد، وذلك بكلفة تتجاوز 4.4 مليارات درهم وعلى مساحة بناء مقدارها 347 ألف متر مربع. وقال المهندس علي الحاج المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إنشاء المباني في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» إن تنفيذ الشركة لهذه المشاريع يأتي في إطار حرصها على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» نحو توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وفقا لأرقى المواصفات.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تحظى بالاهتمام والمتابعة الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث يأتي المشروع في إطار مساهمة الشركة في تحقيق خطة أبوظبي وأهدافها الرئيسية في مجال الرعاية الصحية.

حرص

وأكد المحيربي حرص «مساندة» على أن تكون مواصفات المستشفى وفقاً لأحدث المعايير العالمية لهذا النوع من المشاريع، ووضعت المواصفات الفنية للمشروع وفقا للمعايير والاشتراطات والمتطلبات التي حددتها الجهات الرسمية ذات العلاقة وبالأخص مع شركة «صحة»، حيث تقوم بالتنسيق الكامل معها في جميع مراحل المشروع من أجل تطبيق المواصفات والمعايير العالمية المطبقة في مجال المنشآت الطبية للوصول إلى أرقى وأحدث هذه المواصفات مما ينعكس على نوعية وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

وأوضح أن «مساندة» أنجزت 83 في المائة من أعمال مبنى الخدمات و71 في المائة من أعمال المبنى الرئيسي و76 في المائة من الأعمال الكهروميكانيكية و54 في المائة من الأعمال المعمارية.

واحة استشفاء

واعتبر المحيربي مستشفى العين الجديد واحة استشفاء حقيقية تم تصميمها وفق أعلى المعايير العالمية وبمواصفات طبيعية وجمالية فريدة تجمع بين توفير أحدث التقنيات الطبية والأجواء الطبيعية التي تحاكي الطابع المميز لمدينة العين.

من جهته أفاد المهندس محمد حسن الزعابي المدير التنفيذي لدائرة العمليات في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بأن «صحة» تحرص على توفير المباني والبيئة المناسبة.

حيث يبلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفى الجديد 719 سريراً موزعة على الطب العام والجراحة والأطفال والأمومة والرعاية المركزة والتأهيل الطبي وكبار الشخصيات والأجنحة الملكية بجانب 104 عيادات خارجية تخصصية متطورة و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي و22 وحدة تخصصية للتشخيص والمنظار وتتوزع الأسرة في المستشفى الجديد إلى 484 سريرا للطب العام والجراحة والأطفال والأمومة و67 سريرا للرعاية المركزة و142 سريرا للتأهيل الطبي و26 سريرا لكبار الشخصيات والأجنحة الملكية كما يشمل المستشفى مبنى للتعليم والمحاكاة مجهز بغرف محاكاة وقاعات تعليمية ومكتبة مركزية.

مواقف

ويتضمن المشروع مواقف سيارات بعدد 1573 موقفا في طابقين تحت الأرض وكذلك بعض المباني الخارجية مثل المبنى الإداري والمشرحة المركزية لمنطقة العين ومبنى الخدمات والمبنى اللوجيستي ومحطة الطاقة الرئيسية.

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يضم المشروع 3462 عاملاً من خلال 3 عقود رئيسية، حيث بدأ العمل بالمشروع في مارس 2014 وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمبنى الرئيسي ومبنى الخدمات وإنجاز أعمال الهياكل المعدنية للمشروع وتشغيل وتسليم محطة الكهرباء الرئيسية.