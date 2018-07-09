دبي شهدت واحداً من أعلى معدلات النمو السكاني في 30 عاماً

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

أدرج موقع «نيوز» الشبكي الأسترالي دبي ضمن المدن الكبرى التي شهدت أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى العالم خلال فترة العقود الثلاثة الأخيرة.

وقد نشر الموقع أمس تقريراً بعنوان «اليوم العالمي للسكان: كيف توسعت المدن الكبرى؟»، وذلك استعداداً للاحتفال باليوم العالمي للسكان، والذي يحل في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وتطرق التقرير إلى دبي، فذكر أنها تواصل تحقيق واحد من أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى العالم، حيث ارتفع عدد سكانها من 350,000 نسمة في عام 1984، إلى 2.7 مليون نسمة في عام 2017.

وعزا التقرير هذا النمو الكبير إلى التوسع الهائل الذي استطاعت دبي تحقيقه خلال الفترة ذاتها، خاصة في قطاعي البنية التحتية والمباني المشيدة فوق المياه.

وتناول التقرير النمو السكاني في أربع مدن كبرى أخرى، وهي: ساوباولو في البرازيل، لاس فيجاس بالولايات المتحدة، ومدينتي بكين وتشونغتشينغ الصينيتين.