افتتاح المدخل البديل لمطار الشارقة بـ85 مليون درهم

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

دشنت دائرة الأشغال العامة في الشارقة أمس المدخل البديل لمطار الشارقة بحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، حيث تم تنفيذ المشروع بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتكلفة 85 مليون درهم.

وافتتح المدخل الجديد المهندس علي بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال، وعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي.وأنجزت دائرة الأشغال العامة تنفيذ شبكة طرق جديدة خاصة بمطار الشارقة بطول 1200 متر، منها الجسر المعلق الذي يمتد على طول 330 متراً.