«دبي العطاء» تكرّم صني فاركي لتبرّعه بـ 100 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

استقبل طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء، صني فاركي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «جيمس للتعليم» و«مؤسسة فاركي»، حيث قام طارق القرق خلال الاجتماع بتكريم صني فاركي، للوفاء بالتزامه بالتبرع بمبلغ 100 مليون درهم لدبي العطاء، كان قد تعهد به في عام 2007 على مدى 10 سنوات، وذلك في سبيل دعم جهود المؤسسة الإنسانية العالمية لضمان حق الأطفال في التعليم.

وخلال الاجتماع، سلط القرق، الضوء على الجهود التي بذلتها دبي العطاء مؤخراً، والتي تهدف إلى ضمان التعليم السليم الشامل، بالإضافة إلى سعي المؤسسة لدعم التعليم، ليصبح نقطة التركيز المحورية على جداول أعمال الحكومات المحلية والوطنية في جميع أنحاء العالم.