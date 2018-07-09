قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقّد سير العمل في مركز المعمورة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقّد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز شرطة المعمورة الشامل، يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام، والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة، وفريق التفتيش الأمني، بهدف الاطمئنان على سير العمل، وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكان في استقبالهم، العقيد وليد محمد كنفش رئيس مركز شرطة المعمورة الشامل ومديرو الأفرع، وعدد من الضباط وصف الضباط والأفراد بالمركز.

وأطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة، على أفرع المركز وإجراءات سير العمل والخدمات المقدمة للمتعاملين، ثم توجه إلى فرع البحث الجنائي واطلع على آليات سير العمل ونظام متابعة القضايا، وأشاد سعادته بجهود العاملين في المركز، موجهاً ببذل كل الجهود للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، كما تفقد فرع المرور والحوادث وعدداً من الأفرع واطلع خلالها على إجراءات سير العمل من حيث سرعة تخطيط الحادث وعلاقة التعاون والتنسيق مع شركة ساعد للأنظمة المرورية.

وفي إطار الجولة، عقد قائد عام شرطة رأس الخيمة اجتماعاً مع ضباط المركز للتأكد من تطبيق معايير التفتيش السنوي من حيث المهام الإدارية الخاصة بالمنفذ، وذلك ضمن إطار تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان تقديم الخدمات الأمنية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، والوقوف على متطلبات وتحديات العمل وتوجيه التوصيات سعياً لتعزيز الأمن والأمان.