شرطة أبوظبي توزّع 90 كرسياً لجلوس الأطفال بالمركبات

المصدر: ■أبوظبي - البيان

وزّعت شرطة أبوظبي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، 90 كرسياً لجلوس الإطفال بالمركبات، خلال النصف الأول من العام الجاري ضمن مبادرة «مقاعد الخير للأطفال»، ضمن جهودها الهادفة لحماية الطفل وتوفير سلامته من المخاطر التي يتعرض لها داخل المركبة.

وشمل توزيع الكراسي الأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي وذوي الدخل المحدود بكل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وذلك ضمن اهتمامها المستمر بتعزيز دورها المجتمعي من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأكدت شرطة أبوظبي أن المبادرة التي أطلقتها تزامناً مع عام الخير 2017 وتستمر خلال عام زايد 2018، هدفها الأسمى سلامة أبنائنا، ونشر الثقافة المرورية بضرورة وجود مقاعد مخصصة للأطفال داخل المركبة، وألا تخلو أي مركبة مملوكة لأسرة منها، لأهميتها في حمايتهم من آثار الحوادث المرورية.

وأشادت بمشاركة ودور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تفعيل هذه المبادرة الإنسانية، من خلال البرامج المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمع من مبدأ الشراكة والعمل الجماعي وترسيخاً لمعاني التعاون المجتمعي.

ودعت السائقين إلى ضرورة الحرص على توفير المقعد الآمن للأطفال لوقايتهم من الحوادث، موضحة أن الكثيرين لا يدركون أهمية هذه المقاعد مما يعرض حياة أطفالهم للخطر عند وقوع أي اصطدام يؤدي إلى اندفاع جسم الطفل إلى الأمام ليرتطم بالأجزاء الداخلية للمركبة، وقد يندفع إلى خارج المركبة في حالة اصطدامها الشديد أو انقلابها.