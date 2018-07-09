دليل للتشخيص الأولي لحالات الربو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، دليل مقدمي الرعاية الصحية الأولية للتشخيص والعلاج الأولي لمرض الربو، الذي ينقسم إلى دليل خاص بالأطفال حديثي الولادة، وحتى عمر 17 عاماً، وآخر للبالغين من عمر 18 سنة فما فوق.

وتهدف الإرشادات التي تضمنها الدليل إلى مواصلة تحسين تشخيص وعلاج الربو لدى المرضى، حيث تسهم في تجنب حدوث حالات الوفاة المبكرة المتعلقة بالربو، وتقليل عدد الحالات الحرجة المتجهة إلى أقسام الطوارئ بسبب الربو، من خلال توفير رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية للمرضى في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد للتشخيص وعلاج مرضى الربو وتعزيز دور المريض وعائلته في متابعة خطة العلاج.

وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري، مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة، الحرص، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين في علاج الأمراض الصدرية بالدولة، على وضع دليل يختص بالتشخيص الأولي لحالات الربو وإدارتها بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تشخيص وعلاج هذا المرض، وتشجيع كل مزودي خدمات الرعاية الصحية على تبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية بهذا الشأن.