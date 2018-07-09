50 ألف مراجع لمستشفى خليفة التخصصي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، نحو 50 ألف مراجع يعانون الأورام المختلفة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب والأمراض ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعي قسم الطوارئ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 35 ألف مراجع عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة وقدرها 28%.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى، بأن عدد المراجعين للمستشفى في زيادة مستمرة منذ افتتاحه، نتيجة للمستوى الرفيع والسمعة الطيبة وزيادة الوعي بخدمات المستشفى وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية، حيث أجرى المستشفى 900 عملية كبرى ومتوسطة شملت عمليات استئصال للأورام وعمليات القلب وجراحات دقيقة للأعصاب.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل 22500 مراجع، فيما استقبلت العيادات الخارجية 26500 مراجع بزيادة وقدرها 27% على مراجعي العيادات الخارجية في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما قفزت العمليات التي تم إجراؤها والتي يقع معظمها ضمن الجراحات الدقيقة في القلب والأعصاب والأورام لتصل إلى 22% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.