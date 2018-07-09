ورشة للتعريف ببطاقة أصحاب الهمم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عقدت وزارة تنمية المجتمع ورشة تعريفية لأولياء أمور أصحاب الهمم بالتعاون والتنسيق مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، تضمنت شرحاً وافياً لبطاقة أصحاب الهمم وأهميتها وطرق الحصول عليها، وذلك ضمن سلسلة من الورش المماثلة في مختلف إمارات ومناطق الدولة. ويأتي انعقاد الورشة تنفيذاً للخطط التشغيلية للوزارة الرامية إلى نشر الوعي بين الفئات المستهدفة بالخدمات المقدمة إليهم، لتطوير وتقديم خدمات تلبي كافة احتياجاتهم.

وأكدت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع أن تنظيم هذه الورشة يأتي في سياق سلسلة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى ترسيخ الوعي لدى أولياء أمور أصحاب الهمم بالخدمات المقدمة إليهم، مشيرة إلى أن هناك إقبالاً متزايداً من جانب المستفيدين للمشاركة في هذه الورش.

وقالت بن سليمان: «إن وزارة تنمية المجتمع حريصة على استمرار التواصل المباشر مع أصحاب الهمم وأولياء أمورهم عبر هذه الورش التوعوية بهدف الوقوف على أهم الملاحظات التي يبدونها».

وتضمنت الورشة التي تم تنظيمها في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بحضور 100 من أولياء الأمور عرضاً تعريفياً مفصلاً قدمته زهرة هاشم رئيس قسم بطاقة أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على البطاقة، وكذلك الوثائق والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب إلكترونياً، والمراكز التي توفر الخدمة بشكل مجاني، والخدمات المضافة لبطاقة أصحاب الهمم.

ويستفيد من بطاقة أصحاب الهمم 6 فئات من الإعاقة يتم إصدار بطاقات لها وهي:«الذهنية، والجسدية، والتوحد، والسمعية، والبصرية، والإعاقة المتعددة»، فيما تتيح البطاقة لحامليها من المواطنين والمقيمين تسهيلات وخدمات مجانية عديدة، تيسر لهم سبل المعيشة والحياة في محيط مجتمعهم، وتتيح لهم الحصول العديد من الخدمات وتشمل خصومات من شركتي اتصالات ودو، وكذلك إعفاء من رسوم «سالك»، وبطاقة «نول»، وتمنح البطاقة لحاملها إعفاءً من رسوم ترخيص المركبة، وبطاقة مواقف السيارات، وتتيح هيئة الهوية الوطنية لجميع فئات أصحاب الهمم تجديد الهوية، وتأميناً صحياً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لجميع فئات الإعاقة من غير المواطنين.