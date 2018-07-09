تعاون بين برنامج الشيخ صقر للتميّز الحكومي و«رأس الخيمة للإحصاء»

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

وقع برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي اتفاقية تعاون مع مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات، والتي هدفت إلى دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال العمل الإحصائي والتدريب واستطلاعات الرأي والاستشارات المهنية.

ووقع الاتفاقية الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي والدكتور إبراهيم عاكوم المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات. وأشاد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، بالاتفاقية باعتبارها تعزز التعاون بين البرنامج ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات من خلال تبادل الخبرات وتحقيق أفضل الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية والمصلحة العامة بين الطرفين في مجالات عدة.

وأشار إلى أن الشراكة بين البرنامج ومركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات ترتكز على الأهداف المشتركة للمؤسستين إذ إنها تساهم في تقديم البيانات والمعلومات المشتركة في مجال العمل الإحصائي وتقديم الاستشارات المهنية.

وأشاد دكتور عاكوم بدور برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي في تطوير عمل الأجهزة الحكومية في الإمارة، مشيراً إلى أهمية الاتفاقية في مجال تعزيز العمل الإحصائي.