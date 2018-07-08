توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة.. فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وقال - في نشرته اليومية - إن الرطوبة النسبية ستزداد خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غربا.

ونوه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 25/30 كم / ساعة تصل إلى 40 كم/س أحياناً خاصة على البحر غربا.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:23 والثاني عند الساعة 21:53 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 14:36 والثاني عند الساعة 05:26.

وأضاف أن بحر عمان سيكون متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:32 والثاني عند الساعة 07:50، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 11:54 والثاني عند الساعة 00:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 75 15

دبي 42 33 60 15

الشارقة 42 31 20 60

عجمان 42 30 55 20

أم القيوين 41 31 60 25

رأس الخيمة 42 32 70 30

الفجيرة 39 33 80 20

العين 45 34 45 10

ليوا 44 30 80 15

الرويس 39 31 85 20

السلع 39 32 85 20

دلما 38 32 80 35

طنب الكبرى 39 31 75 40

طنب الصغرى 39 31 75 40

أبوموسى 39 31 75 40