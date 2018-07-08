راشد بن حميد يدشن برنامج المبرمج الإماراتي بنسخته الثانية

المصدر: عجمان- البيان

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، برنامج المبرمج الإماراتي بنسخته الثانية، اليوم، بحضور معالي شما المزروعي وزيرة الدولة للشباب ومعالي الفريق ضاحي خلفان رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد كبير من المسؤولين وأولياء الأمور، في مقر كلية المدينة الجامعية بعجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن البرنامج يهدف لصقل مهارات 200 طالب وطالبة في مجال البرمجة التي تعد لغة العصر ليكونوا رواد الغد وصناع المستقبل المشرق.