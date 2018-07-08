خليفة التخصصي برأس الخيمة يستقبل 50 ألف مراجع في 6 أشهر

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، نحو 50 ألف مراجع يعانون من الأورام المختلفة، وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الأعصاب والأمراض ذات العلاقة، إضافة إلى مراجعي قسم الطوارئ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 35 ألف مراجع عن الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة قدرها 28%.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى، أن عدد المراجعين للمستشفى في زيادة مستمرة منذ افتتاحه، كنتيجة للمستوى الرفيع والسمعة الطيبة وزيادة الوعي بخدمات المستشفى وارتفاع الثقة بكوادره الطبية والفنية، حيث أجرى المستشفى 900 عملية كبرى ومتوسطة شملت عمليات استئصال للأورام وعمليات القلب وجراحات دقيقة للأعصاب.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ في المستشفى استقبل 22500 ألف مراجع، فيما استقبلت العيادات الخارجية 26500 ألف مراجع بزيادة قدرها 27% عن مراجعي العيادات الخارجية في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما قفزت العمليات التي تم إجراؤها والتي يقع معظمها ضمن الجراحات الدقيقة في القلب والأعصاب والأورام لتصل إلى 22% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وأضاف الدكتور، تم إطلاق العديد من الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري لتوفير الرعاية الطبية المتميزة للمرضى فقط تم تدشين جهاز viewray والذي يعد أحدث جهاز للعلاج الإشعاعي المدمج بتقنية الرنين المغناطيسي والذي يعد الأول خارج الولايات المتحدة، لإعطاء نتائج أفضل لمرضى الأورام، وذلك بهدف تقديم خدمة طبية متميزة بأعلى معدلات الجودة والسرعة في علاج مرضى الأورام.

كما حصلت المختبرات الطبية في مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة على شهادة الاعتراف الدولي للمواصفات ISO 15189 المختصة بالمختبرات الطبية، كأول مختبرات في الدولة تحصل على الاعتراف الدولي للمواصفات ISO 15189 في الفحص الجيني لسرطان الثدي والمبيض وفحص السلسلة الوراثية للأورام.