مجلس الوزراء يعتمد تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب

المصدر: وام

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب برئاسة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وعضوية شخصيات حكومية وأعضاء من مجالس الشباب في مختلف إمارات الدولة وذلك بهدف دعم رؤية المؤسسة الذي يتمحور حول تعزيز تمكين وإشراك الشباب في مختلف قطاعات المجتمع وصقل طاقاتهم وقدراتهم وإبداعاتهم وأفكارهم وإطلاقها.

يأتي قرار تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب في إطار حرص واهتمام حكومة الإمارات بفئة الشباب ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والمساهمة بصورة فعالة في رفاه المجتمع الإماراتي وبما يعزز بناء مستقبل مستدام للدولة ويحقق في نفس الوقت أهداف "رؤية الإمارات 2021"و"مئوية الإمارات 2071" حيث جاء تشكيل مجلس إدارة المؤسسة في أعقاب إنشائها في أبريل من العام الحالي بهدف التنسيق مع مجالس الشباب المحلية في وضع أجندة سنوية للأنشطة والفعاليات الشبابية في الدولة والتنسيق مع هذه المجالس لضمان توافق أهدافها وخططها واستراتيجياتها وأنشطتها مع الخطط العامة للدولة في مجال الشباب إضافة إلى غيرها من الأهداف التي تخدم شباب الدولة وتساهم في تحقيق تنمية مستدامة لهم.

ونص القرار على أن يضم مجلس إدارة المؤسسة في عضويته كل من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة إضافة إلى أعضاء من مجالس الشباب في كل إمارة وبما يعزز من ديناميكية القرارات التي يتخذها المجلس وتمكينها للشباب في مختلف قطاعات المجتمع.

جدير بالذكر أنه وفي أعقاب تعيين معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب تم الإعلان عن تشكيل مجلس الإمارات للشباب ليتم لاحقا تشكيل سبعة مجالس محلية للشباب على مستوى الإمارات السبع لتكون صوتا للشباب على مستوى الإمارات حيث تقوم هذه المجالس المحلية بالمساهمة في العمل على المبادرات وتنفيذ البرامج واستضافة الفعاليات الخاصة بالشباب إضافة إلى تنفيذ الدراسات والبحوث والاستبيانات الخاصة بالشباب.