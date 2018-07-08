مجلس الوزراء يعتمد تأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية، وبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وسيعمل المكتب في المرحلة المقبلة على مجموعة من الاختصاصات التي تتمحور حول اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذها.

وتم إطلاق الموقع الرسمي للمكتب www.gco.gov.ae، ليشكّل منصة للتواصل مع وسائل الإعلام وفرق الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، إضافة إلى قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب «تويتر» و«إنستغرام» @UAEGov.