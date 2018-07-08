مستشفى راشد يدشّن قسم قسطرة القلب الأحدث عالمياً

المصدر: Ⅶدبي - البيان

دشّنت هيئة الصحة بدبي في مستشفى راشد، مؤخراً، القسم الأحدث عالمياً في قسطرة القلب، الذي مثل إضافة جديدة لرصيد وقيمة مستشفى راشد بوصفه الأول على مستوى المنطقة في طب الطوارئ والإصابات والحوادث والعناية المركزة، فضلاً عن مكانته المتقدمة في قائمة المستشفيات العالمية الأسرع دبي، استجابة للحالات الطارئة.

وفي الوقت نفسه أضافت الهيئة الصيدلية الذكية الثانية للمستشفى، والتي تم ربطها بقسم الحوادث والإصابات، لتعزيز جهود القسم، وتمكينه من توفير الأدوية وجميع المستلزمات الطبية الحيوية لجميع الحالات الطارئة التي ترد المستشفى.

ولدى افتتاحه «قسم قسطرة القلب»، اطلع معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي، على تفاصيل الطفرة النوعية الجديدة لمستشفى راشد، وإمكانيات القسم الجديد الذي ضم أحدث التقنيات والتجهيزات، حيث اشتمل القسم على غرفتين للعمليات، من بينهما غرفة يمكن تحويلها في ثوانٍ معدودة لإجراء عمليات جراحية، حالة استدعاء الأمر لذلك، وهي خاصة بقسطرة الشرايين والصمامات، فيما تتميز الأخرى باستحواذها على آخر ما جاد به العالم من تقنيات طبية لإجراء ما يعرف بقسطرة القلب الكهربائية.

رعاية

ووفق ما اطلع عليه معالي القطامي، في حضور الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة للهيئة، فقد استحوذ مستشفى راشد على التقنيات الأحدث عالمياً، التي تمكن قسم قسطرة القلب من البث المباشر لعمليات القسطرة إلى المؤتمرات العالمية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وعقب افتتاحه قسم قسطرة القلب، وتفقده مستوى الخدمات المتوفرة واطمئنانه على أحوال المرضى في مختلف الأقسام، دشن معالي القطامي الصيدلية الذكية الثانية في مستشفى راشد، وهي الثالثة على مستوى الهيئة بعد صيدلية مستشفى دبي، وقد تم تخصيص الصيدلية الجديدة لخدمة مركز الإصابات والحوادث والحالات الطارئة في مستشفى راشد.

وتعرف معالي القطامي إلى الإمكانيات الهائلة للصيدلية الذكية، التي تتسع قدراتها التخزينية إلى الاحتفاظ بأكثر من 35 ألف علبة دواء، وتضم 11 منفذاً ذكياً لصرف الوصفات الطبية، بواقع 11 وصفة في الدقيقة الواحدة.