جلسة عصف ذهني لدعم مرضى السرطان في العين

المصدر: ■ العين ـ جميلة إسماعيل

عقدت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان مساء أول من أمس جلسة عصف ذهني في فندق أيلا جراند في منطقة العين، بحضور الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة، والمنتسبين، وتم تقسيم الجلسة إلى 3 مجموعات لوضع أفكار تدعم مرضى السرطان مادياً ومعنوياً، إضافة إلى طرح أفكار للفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تناسب المرضى.

وقال الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري إن الجمعية تسعى إلى تقديم الدعم النفسي والمادي والطبي، وتقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان وذويهم وخاصة المعوزين منهم، ودعم برامج التوعية، وتنظيم حملات تثقيفية وفعاليات وبرامج ومبادرات حول مرض السرطان والحد والوقاية منها، وتم عقد جلسة العصف الذهني للتأكيد على تلك الأهداف، وبل تحقيق ارتقائها بما يحقق مصلحة واستفادة ودعم المصابين بالسرطان".

وأضاف: ستنفذ الجمعية الشهر الجاري مبادرتين الأولى تستهدف مرضى السرطان في مستشفى توام في العين، في حين ستستهدف الثانية مرضى السرطان في أحد مستشفيات دبي الأمر الذي من شأنه أن يعزز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، وهو دور حيوي منوط بالمؤسسات التطوعية في المجتمع والتي تسهم بجهودها في التخفيف من آلام هؤلاء المرضى ومعاناتهم.

وقال سعيد الجابري مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في الجمعية إن أعضاء الجمعية تفاعلوا بشكل كبير في جلسة العصف الذهني التي تعتبر في مجملها من أهم الأساليب الواجب اتباعها في جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، فهي بيئة مثلى للحصول على أفكار نيرة وتحفيز الأعضاء على التفكير الإيجابي، وجلب عصارة أفكارهم وخبراتهم وصياغتها على شكل فكرة مميزة وجديدة.