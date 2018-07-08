رئيس الحرس الوطني البحريني يستقبل سفير الدولة

المصدر: المنامة - وام

استقبل الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني في البحرين الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى البحرين بحضور اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني البحريني وعلي يوسف النعيمي الوزير المفوض بسفارة الدولة في المنامة.

ورحب رئيس الحرس الوطني بسفير الدولة والوزير المفوض، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين المملكة ودولة الإمارات. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة فيما يتعلق بالجانب العسكري. ومن جانبه أعرب سفير الدولة عن تقديره للشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على الجهود التي يبذلها في سبيل تطوير صرح الحرس الوطني في البحرين ومساهمته في حفظ مكتسبات المملكة.