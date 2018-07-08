الرميثي يطّلع على «إسعاد المتعاملين» في «مرور أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تفقد اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي سير العمل في مركز خدمة وإسعاد المتعاملين في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.

واستمع الى إيجاز عن إنجاز معاملات المتعاملين، والخدمات التي تقدمها شركة ساعد للأنظمة المرورية، ودائرة النقل من خلال المركز، لتوفير الوقت وتقليل الجهد عليهم، ورافقه خلال الجولة اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية وعدد من الضباط بقطاع العمليات المركزية.

واطلع الرميثي على الخدمات المقدمة للمتعاملين، في كاونترات الخدمة المباشرة، وما تم توفيره من أجهزة إلكترونية وكمبيوترات لوحية «آي باد» للخدمة الذاتية للمراجعين، ومساعدتهم من قبل العاملين في التسجيل والدخول إلى الخدمة الذاتية.