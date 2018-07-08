محمد بن سعود يحضر أفراح المزروعي

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة مساء أول من أمس حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالله راشد سعيد المزروعي بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة محمد عبيد علي المزروعي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة البوم للأفراح في منطقة الظيت برأس الخيمة الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ مفتاح بن علي بن عبيد الخاطري، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وقدم سمو ولي عهد رأس الخيمة والحضور التهاني والتبريكات للعريس ووالده وأهل العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهما بالرفاه ويرزقهما الذرية الصالحة. وقدمت الفرقة الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة.