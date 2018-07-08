وزارة الداخلية تطلق حملة «صيف بلا حوادث» على مستوى الدولة

المصدر: ■أبوظبي - ماجدة ملاوي

أطلقت وزارة الداخلية، حملة التوعية المرورية الموحدة الثالثة لعام 2018، تحت شعار «صيف بلا حوادث» ضمن مبادرات قطاع المرور لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2021، وتستمر الحملة مدة ثلاثة أشهر.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك ترجمة لرؤية القيادة الشرطية لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق وضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، وما ينجم عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية ومعنوية.

وأضاف أن الحوادث المرورية لا تزال تشكل هاجساً يؤرق المسؤولين في إدارات المرور والدوريات بالدولة بسبب ما تخلفه من آثار ضارة تؤدي إلى الوفيات والإصابات، والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الدولة مبالغ طائلة.

وأوضح أن الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتنسيق المروري أشارت إلى انخفاض عدد الحوادث المرورية التي وقعت خلال فصل الصيف العام الماضي بمقدار 137 حادثاً وبنسبة بلغت 13.59% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ عددها العام الماضي 871 حادثاً، مقابل 1008 حوادث عام 2016 على مستوى الدولة.

انخفاض

وذكر أن الإحصائية بينت انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بمقدار 66 حالة وفاة، وبنسبة انخفاض بلغت 39.29% في العام الماضي، حيث بلغ عددها 102 حالة وفاة، في حين بلغ عددها 168 حالة وفاة خلال فصل الصيف من عام 2016 على مستوى الدولة.

وقال إن الإحصائية أشارت إلى انخفاض عدد الإصابات في فصل الصيف من العام الماضي بمقدار 210 إصابات، وبنسبة انخفاض بلغت 14.57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2106، حيث بلغ عددها العام الماضي 1231 إصابة، مقابل 1441 إصابة عام 2016 على مستوى الدولة.

وقال إن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، لتوحيد ودعم الجهود المحلية باتخاذ الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة وإجراء الصيانة الدورية والتأكد من سلامة الإطارات.

وأشار إلى أن اختيار شعار حملة «صيف بلا حوادث» يأتي تزامناً مع بدء الإجازة الصيفية، وموسم السفر عن طريق البر والتي تشهد كثافة في رحلات السفر البرية والتي تتطلب زيادة الاحتياطات المتعلقة بسلامة المركبة، منها سلامة الإطارات وإجراء الصيانة الدورية، وضرورة التقيد بحدود الحمولة المسموح بها على سطح المركبة، مؤكداً أن تجاوز تلك الحمولة يؤدي إلى الإخلال بتوازن المركبة وصعوبة السيطرة عليها.