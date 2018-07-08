مجلس الوزراء يعتمد تأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، ليتبع المكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية لبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

واعتمد المجلس قراراً بإنشاء مكتب الاتصال لحكومة الإمارات لضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي.

اختصاصات

وسيعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في المرحلة المقبلة على مجموعة من الاختصاصات، والتي تتمحور حول اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذه.

كما نص القرار على أن يختص المكتب بالعمل على توحيد الرسائل الحكومية الموجهة للجمهور، وتطوير وتوحيد الرسائل الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية بخصوص أهم المسائل الوطنية والاجتماعية الاستراتيجية لحكومة الإمارات، واقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة للاتصال الداخلي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وفيما بينها، واقتراح الوسائل والأنظمة اللازمة لتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، واقتراح وتطوير وتنسيق البرامج اللازمة لبناء القدرات والمهارات في مجال الاتصال الحكومي، بالإضافة إلى اقتراح وتطوير وتنسيق البرامج الخاصة بالإعلان عن المبادرات والمشاريع الحكومية.

تطوير

كما سيعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات ضمن اختصاصاته على تقديم الدعم الفني والمشورة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس الوزراء في كافة المبادرات المرتبطة بالاتصال الحكومي، وإجراء الدراسات وإعداد تقارير دورية حول اتجاهات الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير ومتابعة تطبيق نظام المتحدث الرسمي وتوفير الدعم اللازم، وتطوير وتطبيق نظام التعامل مع الأزمات الإعلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح وتطوير استراتيجيات التعامل مع وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية للجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بإبراز هوية حكومة الإمارات والتسويق لها، والعمل على تعزيز مكانتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

تواصل

وتم إطلاق الموقع الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات www.gco.gov.ae ليشكل منصة للتواصل مع وسائل الإعلام وفرق الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية، بالإضافة إلى قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حساب تويتر وانستغرام @UAEGov والذي سيتم تحديثهما بشكل مستمر بآخر المستجدات الحكومية والتي تمس المجتمع بشكل مباشر.