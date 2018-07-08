سفيرنا في أبوجا ووزير خارجية نيجيريا يبحثان التعاون

المصدر: أبوجا - وام

التقى فهد عبيد محمد التفاق سفير دولة الإمارات لدى نيجيريا جيفري اونياما وزير الشؤون الخارجية النيجيري وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة أبوجا.

ونقل سفير الدولة إلى وزير الخارجية النيجيري تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتمنياته لجمهورية نيجيريا الاتحادية بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية النيجيري عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لسفير الدولة في مهامه الجديدة.. معرباً عن أمله في نمو العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لآفاق أرحب.