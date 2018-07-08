«ساعة مع القائد» تستضيف موظفي «التحريات» والشرطة الشاملة في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ضمن مبادرة «ساعة مع القائد» عدداً من موظفي إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة لتعزيز التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد وموظفيه وإسعادهم.

والتقى القائد العام بالموظفين في مكتبه مرحباً بحضورهم ومشاركتهم في المبادرة، وتحدث بدون حواجز كأخ وزميل عمل عن مسيرته المهنية والتحديات التي واجهها وبذل الجهود المنعكسة على تقدم العمل، مؤكداً على الدور المهم للإيجابية والابتكار في النجاح والتميز والارتقاء بالمؤسسة.

وفي ختام اللقاء كرّم قائد عام شرطة عجمان المشاركين في المبادرة، داعياً إلى التواصل معه بشكل مستمر، واستخدام نظام قائدي قدوتي الإلكتروني المقدم لتسهيل التواصل المباشر مع القائد.