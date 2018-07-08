تعاون بين محاكم رأس الخيمة وهيئة تنظيم الاتصالات

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - وام

أبرمت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بشأن مبادرة «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، وذلك بحضور إبراهيم أحمد الزعابي، مدير عام دائرة المحاكم، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتنفيذ المبادرة.

وأكد الزعابي أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تحقيق توجهات القيادة الرشيدة وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة المحاكم الرامية إلى تعزيز العلاقة مع الشركاء والمجتمع مما يضمن تعزيز الشراكة الفعالة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتضافر الجهود من أجل تحقيق التكامل، مبيناً أن دائرة المحاكم تحرص على التعاون والمشاركة بكل المبادرات التي تطلقها الدولة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

وأوضح الزعابي أن مبادرة «باشر أعمالك في 15 دقيقة»، تعتبر من المبادرات الاستراتيجية المتميزة في استشراف المستقبل وصياغته والتي تهدف إلى تطوير العمل الحكومي واختصار الوقت المستغرق في تأسيس الشركات من خلال توفير منصة وطنية ذكية للمتعاملين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل أعمالهم من أي موقع في مختلف إمارات الدولة في وقت لا يتعدى 15 دقيقة يتم عبر معاملات مبسطة وإلكترونية من دون الحاجة للمعاملات الورقية وهي بالتالي ستساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع الأعمال وزيادة استقطاب الاستثمارات في الدولة.

لقاءات

شارك فريق محاكم رأس الخيمة في وقت سابق في الاجتماعات المنعقدة مع فريق العمل الخاص بتنفيذ المبادرة والمشرفة عليه هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع الجهات الحكومية.