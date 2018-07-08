«الأعلى للأمومة والطفولة» ينظم برنامجاً صيفياً للأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ينظم المجلس ابتداء من اليوم برنامجاً صيفياً يتضمن مجموعة من ورش عمل هادفة للأطفال واليافعين وذلك بمقر الاتحاد النسائي العام في أبوظبي.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة إن هذه الورش ستتضمن فقرات عن الولاء للوطن ومكافحة التنمر كما يتدرب الأطفال على أنواع مختارة من الفنون مثل صناعة الدوما وتصميم المنتجات الجلدية والأوشحة والمجوهرات بالإضافة إلى إعطاء لمحات مشوقة عن سيرة وأخلاق المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت أن فعاليات البرنامج ستركز على تأصيل القيم الاجتماعية، وغرس تقاليد الأجداد للمساهمة في إعداد أطفال واعين ومجتمع متماسك، وتعريف الجيل الجديد بما قدمه المغفور له الشيخ زايد من أعمال جليلة محلياً وعالمياً في مجال الاهتمام بالأطفال وتنمية قدراتهم، كما يهدف إلى غرس وتعميق الهوية الوطنية لدى الأطفال والشباب، وتأصيل الشعور بأهمية التراث لديهم وربطهم بتراث أجدادهم، واكتشاف مواهب الأطفال واليافعين والمساهمة في تنميتها وتطويرها.