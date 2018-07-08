بحث التنسيق والتعاون بين مديرية شرطة العاصمة و«نيابة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع نيابة أبوظبي الكلية بدائرة القضاء بما يسهم في تطوير آليات العمل باتباع أفضل الممارسات المتقدمة.

وكان وفد برئاسة العميد سهيل سعيد الخييلي- مدير مديرية شرطة العاصمة قام بزيارة لدائرة القضاء والتقى مع المستشار فيصل محمد الحمادي- رئيس نيابة أبوظبي الكلية، وجرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين في إطار حرص المديرية على تعزيز العلاقة مع شركائها الخارجيين.

وقام العميد الخييلي والوفد المرافق له بجولة تفقدية إلى مكتب التنسيق القضائي التابع للمديرية، واطلع على آليات العمل، ودور المكتب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في خدمة المتعاملين.