38 % من الحوامل يعانين نزيف اللثة

المصدر: ■ عجمان - البيان

كشفت دراسة علمية حول العلاقة بين صحة اللثة وأمراض اللثة خلال فترة الحمل أن 38٪ من السيدات الحوامل يعانين من نزيف في اللثة خلال فترة الحمل، و27٪ منهن لديهن تورم في اللثة، كما أن 34٪ منهن يعانين من رائحة فم سيئة خلال فترة الحمل.

وعرضت نتائج الدراسة الدكتورة سيرين يوسف الرئيسي اخصائية علاج اللثة في المركز التخصصي لطب الأسنان بمنطقة عجمان الطبية خلال مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي لطب وجراحة اللثة الذي تم عقدة في أمستردام نهاية شهر يونيو الماضي.

وأشارت إلى أن الدراسة استهدفت السيدات الحوامل في مستشفى البراحة ومستشفى الفجيرة لتقييم مدى معرفتهن بالعلاقة بين صحة اللثة وأمراض اللثة خلال فترة الحمل، وتسليط الضوء على الآثار المحتملة أو العواقب السلبية لإهمال الاهتمام بصحة الفم والأسنان أثناء الحمل، وبينت النتائج أن ما نسبته 53٪ فقط من السيدات الحوامل المستهدفات يعتقدن بأن الحمل يزيد من احتمال الإصابة بأمراض اللثة، وأن 66% من السيدات الحوامل يؤكدن على أن أطباء النساء والولادة لا ينصحون بزيارة طبيب الأسنان خلال فترة الحمل.