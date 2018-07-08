شرطة أبوظبي تُكرّم مواطناً لتعامله الإيجابي مع طفل دون مرافق

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت شرطة أبوظبي، المواطن محمد عادل الكندي، تقديراً لتعامله الإيجابي مع طفل عثر عليه كان يسير بمفرده دون وجود مرافق من ذويه في أحد الشوارع بمدينة شخبوط في أبوظبي.

وجسّد المواطن محمد عادل مثالاً على مفهوم المواطنة الصالحة، والمسؤولية المجتمعية وقام بإبلاغ الشرطة، بعد تهدئة الطفل البالغ من العمر سنتين، لحين وصول إحدى الدوريات التي تولّت مباشرة الواقعة، وتحديد ومعرفة منزل أسرة ذوي الطفل في محيط المكان.

وأشاد العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، بالمواطن الذي استحق التكريم على تصرّفه الإنساني والنبيل، حاثاً إياه على مواصلة الروح الطيبة لتعزيز المواطنة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وحذرالعامري من عواقب إهمال أو ترك الأطفال بمفردهم دون رقابة عائلية أو متابعة مستمرة، حفاظاً على سلامتهم، وكي لا تترتب على ذلك المساءلة القانونية، والشعور بالحسرة والندم، بسبب فقدان الأطفال أو إصابتهم بأي مكروه.

ونيابةً عن المقدم محمد عتيق الحساني، مدير مركز شرطة خليفة في مديرية شرطة المناطق الخارجية، كرّم المقدم هادف محمد المزروعي، نائب مدير المركز لشؤون العمليات، المواطن الكندي، بحضور الرائد سعيد عبد الله العامري، نائب مدير المركز لشؤون الجريمة. وأشاد المزروعي بتعاون الأفراد مع الشرطة، بما يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع.

وكان المواطن استوقف مركبته على جانب الطريق، حينما شاهد الطفل يسير بمفرده في مكان عام مما استدعى تدخله، وأقدم على الفور بإبلاغ مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي.