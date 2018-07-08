إجراءات جديدة لتسجيل المقطورات المزدوجة في أبوظبي سبتمبر المقبل

المصدر: ■أبوظبي - البيان

تطبّق شرطة أبوظبي، إجراءات جديدة لتسجيل الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة، ووصلة المقطورة المزدوجة (Dolly) المستوفية للمواصفات، لمدة سنة واحدة، مقابل رسوم 120 درهماً، و150 للفحص الفني، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل.

وتهدف الإجراءات إلى رفع كفاءة القطاع اللوجستي وتطويره، وتحقيق معايير السلامة العامة على نحو يسهم في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.

وذكر العقيد سيف الزعابي مدير إدارة ترخيص المركبات في مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أنه سيتم إصدار تصاريح من قبل مديرية المرور والدوريات، تسمح للشاحنات بسحب مقطورتين لنقل الحاويات (20 ft و40 ft) على مسارات معتمدة.

وأوضح أنه يشترط عدم تجاوز طول الشاحنة ذات المقطورات المزدوجة عن 35 متراً، وعرض 2.9 متر، وتكون مزودة بين مكوناتها بنظام مكابح متكامل (ABS)، مطابقاً لمعايير السلامة والمواصفات الفنية التي تم تحديدها من قبل دائرة النقل، في ما يتطلب من السائقين الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة بشرطة أبوظبي، لتمكينهم من القيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة الجميع.

أما بالنسبة للشاحنات التي تحمل ترخيص من خارج إمارة أبوظبي، ويرغب أصحابها في مزاولة نشاط نقل البضائع بواسطة المقطورات المزدوجة داخل الإمارة، فإنه يجب إجراء الفحص اللازم لـ «وصلة المقطورة المزدوجة DOLLY».