«الفجيرة للموارد الطبيعية»: إنجاز 90 % من مبنى إسعاد المتعاملين في الحيل

المصدر: ■الفجيرة - عائشة الكعبي

صرح المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، لـ«البيان» أن أعمال إنجاز مبنى إسعاد المتعاملين في منطقة الحيل بالفجيرة بلغت 90%، التي من المتوقع الانتهاء من إتمامها في الربع الأخير من العام 2018، المصمم بصيغة عصرية تتلاءم مع تطلعات متعاملي المؤسسة وتعزز من رضاهم عن الخدمات المقدمة، انطلاقا من سعي المؤسسة للوصول إلى مجتمع سعيد ينعم أفراده بالرخاء.

مبنى مستدام

موضحاً أن المبنى الجديد سيشكل نقلة نوعية كبيرة للمؤسسة، حيث تم الأخذ بالاعتبار في تصميم المبنى متطلبات ومواصفات المباني الخضراء المستدامة الخمس نجوم وتطبيق سياسة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

مشيراً إلى أن شكل المبنى وتقسيماته الداخلية تتماشى مع أهداف خطة المؤسسة الاستراتيجية وتعززها، وسيعطي دفعة قوية لتطوير العمل، والاستفادة الكبيرة في تسيير دفة الأعمال المكتبية، بما يوفره من مساحات إضافية، تعمل على سير العمل ومتطلباته، ليضاف لسلسلة المشاريع الحيوية والتنموية الهامة التي تنفذها المؤسسة.

مراحل أخيرة

وحول تفاصيل المشروع أوضح المهندس علي قاسم أن المبنى يمر حاليا بمراحله الأخيرة، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية للمبنى وأعمال الموقع العام، كما تم الانتهاء من تركيب الأعمال الخارجية، وجارٍ حاليا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية.

وقال إن عملية تشييد هذا المبنى تتم وفقاً لأعلى المعايير في الجودة والأمن والسلامة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فيه، وتم العمل عليه بشكل مدروس يتناسب مع توزيع قطاعات المؤسسة والاحتياجات الفعلية لكادرها الوظيفي، وذلك بالشكل الذي يؤمن توفير بيئة عمل صحية وملائمة، تشجع وتحفز على الإنتاجية في العمل، حيث روعي في المبنى الجديد تصميم قاعة لخدمة العملاء، وإضافة المزيد من الكاونترا .