«زايد للرعاية الأسرية» تطلق 20 مبادرة صيفية

المصدر: ■العين - جميلة إسماعيل

أطلقت دار زايد للرعاية الأسرية في منطقة العين باقة من المبادرات والبرامج الصيفية التي يُقدر عددها بعشرين مبادرة ومنها «ركن زايد» وذلك ضمن مبادرات عام زايد.

وقال نبيل الظاهري مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية: يحفل برنامج الدار الصيفي بالعديد من المبادرات الصيفية المتميزة التي من شأنها أن تأخذ بيد المنتسبين للدار من أبناء وبنات وشباب وشابات نحو خدمة وطنهم والتحلي بالأخلاق الفاضلة والولاء والإخلاص والمثابرة في مسيرة العطاء وتفعيل أدوارهم للحفاظ على مكتسبات دولتنا وترسيخ الهوية الوطنية.

وأضاف إن الدار حريصة على تنشئة أبناء وبنات الدار التنشئة الصحيحة، وتوعيتهم وغرس القيم والمبادئ النبيلة فيهم التي خطها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والسعي من خلال البرنامج الصيفي الحافل للعديد من الأنشطة والورش والجلسات الحوارية إلى تعزيز القيم والفضائل الأخلاقية، وإيجاد روح المنافسة وصقل المهارات وتعزيز المهارات الذاتية، وتعزيز ممارسات المواطنة الصالحة، ونشر ثقافة الولاء الوطني والانتماء والولاء.

كما أوضح إسحاق البلوشي مدير الاتصال المؤسسي في الدار أن البرنامج الصيفي يهدف إلى تعزيز القيم النبيلة والدور التربوي والحفاظ على الهوية الوطنية.