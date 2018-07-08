درجة ماجستير في إدارة الأزمات الأمنية

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذ الدكتور إيهاب فؤاد الحجاوي، أستاذ إدارة الشرطة المشارك بكلية شرطة أبوظبي، رئيساً، والدكتور محمد عبد الوهاب عشماوي، أستاذ إدارة الأزمات الأمنية المساعد بأكاديمية شرطة دبي، عضوا، واللواء الدكتور أسامة منصور حسين السواح، أستاذ إدارة الأزمات الأمنية المشارك بأكاديمية شرطة دبي، عضواً، جلسة لمناقشة موضوع أطروحة الماجستير في إدارة الأزمات الأمنية التي تقدم بها الطالب خليفة عتيق سعيد الظاهري، وكانت بعنوان (الفعاليات الجماهيرية وإدارة المخاطر الأمنية المحتملة عنها- دراسة تطبيقية منظومة تأمين المعارض الكبرى لدولة الإمارات العربية المتحدة معرض إكسبو 2020م)، حيث قررت لجنة المناقشة بأن البحث الذي تقدم به الطالب قد استوفى متطلبات البحث العلمي وعليه قررت منحه درجة النجاح بتقدير جيد جداً.