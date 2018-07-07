تدشين برنامج الكتروني ذكي لضبط أمن الطرق في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

دشن اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، البرنامج الالكتروني الذكي لضبط أمن الطرق، انسجاماً وتماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية، لتقديم أفضل وأجود الخدمات الشرطية والمرورية المتميزة وفقاً لنظام 7 نجوم، والعمل على تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الشرطية والمرورية المقدمة إلى الجمهور، بما يسهّل الإجراءات ويحقق التميز في إنجاز المعاملات، الأمر الذي يسهم في إسعاد جمهور المتعاملين، بحضور المدراء العامون، وكبار الضباط، وعدد من ضباط الشرطة المعنيين بالشأن المروري.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بالمشروع الذي تبلغ تكلفته (صفر) درهم فقط، وهي عبارة عن تكلفة (صفر) من خلال الاعتماد على الكلي على الكادر البشري والأنظمة الفنية والتقنية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالإضافة الى الموارد التقنية الحالية، سعياً نحو خفض وفيات المرور، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الثاني لوزارة الداخلية، المتمثل في (جعل الطرق أكثر أمناً) والإسهام في دعم مؤشر الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من حيث خفض مؤشر "وفيات المرور" إلى 3 كحد أعلى لكل 100 ألف نسمة من السكان.

وأكد النعيمي، أن شرطة رأس الخيمة، حريصة كل الحرص على تطوير العمل الشرطي بتقديم المزيد من فرص التحسين والتطوير، فضلاً عن حرصها على مواكبة التكنولوجيا بهدف اسعاد المتعاملين.

وأوضح اللواء علي بن علوان النعيمي، بأن البرنامج الذكي لضبط أمن الطرق، هو برنامج الكتروني ذكي صُمّمْ لضبط أمن الطرق، والتأكد من التزام السائقين بأنظمة وقوانين السير والمرور، حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق، ومن مزاياه كذلك يلبي متطلبات وحقوق أصحاب الهمم من خلال ارتيادهم للطرق والتأكد من سلامة الخدمات المقدمة لهم كالمواقف المخصصة لهم وحقوقهم أثناء عبورهم من الأماكن المخصصة لهم، كما أنه يساهم في تحقيق سرعة انجاز المعاملات عبر تفعيل الجهد الإضافي الطوعي لجميع الضباط وصف الضباط و الإفراد في جميع أوقات الدوام الرسمي وخارج أوقات الدوام الرسمي والإجازات الرسمية في "الرقابة و الضبط المروري" تعزيزاً للأمن المروري.

كما يساهم النظام في المحافظة على أمن مستخدمي الطريق من المشاة من خلال دوره في إلزام المشاة عند عبور الشارع من الأماكن المخصصة للعبور، كما يساهم في إعطاء أولوية استخدام الطريق للمشاة بهدف الحد من حوادث الدهس.

وأضاف: يعمل النظام على حوكمة عملية إدخال المخالفات في الأنظمة المرورية من خلال ضمان عدم الخطأ في عملية الإدخال بنسبة 100%.