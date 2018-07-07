"طرق دبي" تفتتح تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية 14 يوليو

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية السبت المقبل الموافق 14 يوليو، ويتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع شركة (نخيل) المطور الرئيس لمشروع المدينة العالمية في ضوء نتائج دراسة التأثيرات المرورية لمنطقة المدينة العالمية والسوق الصيني لا سيما بعد افتتاح مشروع توسعة السوق الصيني، وزيادة الازدحامات المرورية في المنطقة.

وأكد الطاير أن افتتاح المرحلة الأولى من تطوير شارع العوير سيسهم في انسيابية الحركة المرورية للقادمين من منطقة المدينة العالمية والمتجهين لوسط مدينة دبي، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 1000 مركبة في الساعة، وبالتالي تخفيف الضغط المروري على الدوار الواقع بين شارع العوير وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، كما سيسهم المشروع في سهولة وصول القادمين من حتا عبر شارع العوير باتجاه السوق الصيني والمدينة العالمية.

وقال مطر الطاير: إن الشركة المنفذة للمشروع شارفت على الانتهاء من مختلف الأعمال الرئيسة في المشروع الذي يهدف إلى رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية على شارع العوير من تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد إلى دوار شارع الشيخ زايد بن حمدان، وتحسين حركة الدوران للخلف واليسار للحركة المرورية القادمة من المدينة العالمية وسوق التنين، من خلال تنفيذ تقاطع حر بين شارعي ورسان(1) والعوير يتألف من جسر علوي بسعة مسارين لتوفير حركة مباشرة للمرور القادم من شارع ورسان(1) إلى شارع العوير غرباً (باتجاه وسط مدينة دبي)، كما سيتم توفير الدوران للقادمين من شارع العوير إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى توفير حركة مرور حرة للقادمين من حتا الى دبي عبر شارع العوير ، مباشرة الى شارع ورسان(1) ومداخل المدينة العالمية وسوق التنين، من خلال جسر بسعة مسار واحد، ويشمل المشروع كذلك تنفيذ شارع خدمة موازي لشارع العوير بسعة ثلاثة مسارات في كلا الاتجاهين على شارع العوير لانسيابية الحركة المرورية وفصلها عن المدينة العالمية وسوق التنين ومنطقة الورقاء.

وأضاف: يتضمن المشروع تطوير وتحويل الدوارات الرئيسية الأربعة داخل المدينة العالمية (شارع المدينة العالمية-1) إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وتوسعة المسار الحالي بإضافة مسار أو مسارين في بعض القطاعات.

المرحلة الثانية

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تنفذ حالياً المرحلة الثانية من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية، وتشمل تنفيذ تحسينات على شارع المنامة، ورفع كفاءة التقاطعات الواقعة عليه، وهي امتداد تقاطع شارع المنامة مع شارع ورسان(1)، وتقاطع شارع المنامة مع طريق الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع امتداد شارع المدينة العالمية (1) المدخل الرئيس للمدينة العالمية، مع شارع المنامة.

وتشمل أعمال تطوير تقاطع شارع المنامة مع شارع الشيخ محمد بن زايد، توسعة الجسر العلوي فوق شارع الشيخ محمد بن زايد من ثلاثة مسارات إلى أربعة مسارات في كل اتجاه، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للجسر من 4500 مركبة في الساعة إلى 6000 مركبة في الساعة، كما تشمل زيادة عدد مسارات منحدرات الالتفاف المتجه من شارع رأس الخور الى الشارقة، ومن المدينة العالمية الى جبل علي وأبوظبي، من مسار واحد إلى مسارين، وستسهم هذه الزيادة في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمنحدرات من 800 مركبة في الساعة إلى 1600 مركبة في الساعة.

وسيتم توسعة شارع المنامة في المنطقة الواقعة بين شارع الشيخ محمد بن زايد ومدخل المدينة العالمية، من ثلاثة مسارات في كل اتجاه إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وستسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة بحوالي 1500 مركبة في الساعة لكل مسار، إضافة إلى توسعة شارع المنامة في المنطقة الممتدة من مدخل المدينة العالمية وحتى شارع المدينة الجامعية من مسارين في كل اتجاه إلى خمسة مسارات في كل اتجاه، ويتوقع أن تسهم هذه التوسعة في زيادة الطاقة الاستيعابية من 3000 مركبة في الساعة إلى 7500 مركبة في الساعة.

وتشمل المرحلة الثانية أيضاً تطوير تقاطع شارع المنامة ومدخل المدينة العالمية، وذلك بتحويله إلى تقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات، مع انشاء جسر علوي بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، للسماح للحركة المرورية بالعبور على شارع المنامة بشكل حر، الأمر الذي يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بحوالي 4500 مركبة بالساعة، وسيتم كذلك تطوير التقاطع السطحي الحالي لشارع المنامة مع شارع ورسان(1) من تقاطع يسمح بالحركة فقط من شارع المنامة يساراً باتجاه شارع العوير إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية يسمح بالحركة في جميع الاتجاهات مع انشاء جسر علوى من مسارين لخدمة الحركة من شارع ورسان(1) يسارا باتجاه شارع المدينة الجامعية بشكل حر، وسيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع بمعدل 3000 مركبة في الساعة.