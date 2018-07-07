مدير مركز القصيص يشرف على إنجاز معاملات الجمهور

المصدر: دبي - البيان

أشرف العميد يوسف العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، على سير إنجاز معاملات أفراد الجمهور في مركز إسعاد المتعاملين بالمركز.

وأكد العميد يوسف العديدي أن مراكز إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للمتعاملين.

وقال العميد العديدي إنه بتوجيهات من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، تسعى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى تلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين من خلال تقديم خدمة ذات جودة عالية تشعر العميل بأهمية التواصل المباشر معه، وتقديم الخدمات على أكمل وجه.