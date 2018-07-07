سعيد وأحمد وهزاع بن طحنون يحضرون أفراح النيادي في العين

المصدر: العين - وام

حضر الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين.

والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، مساء أمس، الحفل الذي أقامه سعيد راشد محمد النيادي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حميد سعيد بن عامر النيادي، إضافة إلى زفاف 7 من أبناء القبيلة.

كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الاحتفالات في مركز العين للمؤتمرات بمدينة العين وتضمن العديد من الفعاليات الشعبية والتراثية، الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سرور بن سعيد بن محمد آل نهيان، وعدد من الشيوخ وكبار الشخصيات ووجهاء القبائل وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان.