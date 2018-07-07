سوق الطيور في دبي ملتقى التجار والهواة

المصدر: دبي - رفيف الخليل

قبل أن تبدأ زيارتك لسوق الطيور والحيوانات الأليفة في دبي، عليك أن تستعد لكل الخيارات؛ فلو كنت هاوياً باقتناء أغرب وأندر الطيور، أو تاجراً تخطط لبيع وشراء الأنواع الفريدة، أو حتى زائراً هدفك الاستمتاع بالمشاهدة.

فإنك وصلت للمكان المناسب، فكلما ستتوغل أكثر وتطلع على المبنى والمحلات وأرجاء السوق ستصاب بالدهشة لما ستراه من ألوان وأنواع لحيوانات يشكل جمالها لوحة فنية تخطف الأنظار.. شاهد على «شوف البيان» الأغرب والأندر والأدهش في عالم الطيور والحيوانات الأليفة.

80 محلاً

ويعتبر السوق وجهة متكاملة لكل ما يخص الطيور والحيوانات الأليفة، ونقطة جذب ممتعة للزوار، ويقول محمد عيسى، مشرف أسواق رئيسي في إدارة الممتلكات ببلدية دبي:

«نوفر عبر 80 محلاً تجارياً موزعة في 4 مجمعات متخصصة لبيع الطيور كافة مستلزمات الحيوانات من أقفاص وطعام وإكسسوارات ومتطلبات الهواة والمربين من الحبوب والبذور، حسب كل نوع، ولعل ما يجذب الزوار عند وصولهم إلى السوق الساحات المجاورة التي تشكل فسحة متعة ولعب وتدريب مع الحيوانات في الهواء الطلق».

طيور منزلية

ولا يمكن أن يهدأ المكان من أصوات الطيور ونغماتها الجميلة، خاصة تلك التي تعزف منظومات موسيقية تبهج النفس، وهذا ما يحرص عليه العديد من الأشخاص أثناء اختيارهم لنوع الطيور التي من الممكن تربيتها في المنزل، وقد تفرض مشاهدة هذه الأنواع الفريدة على الزائر ألا ينهي جولته قبل أن يلقي بنظرة، وإن كانت عابرة على جميع الأنواع التي يعرضها السوق.

فحص ورعاية

وعند وصول الحيوانات إلى السوق لا بد من اتخاذ إجراءات فحص صارمة، وفحوصات مهمة للتأكد من خلوها من الأمراض.

ويشير محمد عيسى، إلى اهتمام الإدارة بتقديم خدمات وقائية من خلال مبنى العيادة الصحية الذي يوفر الخدمات العلاجية للحيوانات من تحصين وترخيص لكل نوع، علاوة على عزل الحيوانات المريضة في مبنى خاص، مضيفاً أن تأمين مثل هذه الخدمات يشجع الناس على الإقبال واقتناء الحيوانات بكل يسر وأمان.

أنواع نادرة

هي مخلوقات جميلة، مرحة، وذكية، وهذا ما يجعل طيور الببغاء من نوع «الكوكاتو» من أندر الطيور في السوق و«بالم كوكاتو الفلبيني»، الأغلى ثمناً كما يؤكد محمد عيسى، حيث يصل سعره إلى 35 ألف درهم لمواصفاته المثيرة للإعجاب، فهو يتكلم كلما تدرب أكثر، ويحني رأسه بأسلوب رقيق ومرح، ما يجعل الكثير من الناس تستهوي اقتناءه كما يعتبر من أطول الطيور عمراً.