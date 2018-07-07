المري يحفّز «شرطة دبي لطلبة الكليات» على طرح الأفكار النوعية

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات.

وذلك بعد انتخابه لبنى العوضي الطالبة في جامعة الغرير في مجال الهندسة المعمارية رئيساً للمجلس، والطالبة روضة شهاب من جامعة زايد نائباً للرئيس.

وهنأ اللواء المري أعضاء مجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات على اختيارهم وانتخاب رئيساً للمجلس ونائباً له، حاثاً الجميع على بذل قصارى جهدهم لتحقيق الأهداف والغايات التي أُنشئ المجلس من أجلها، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعمهم، ودعاهم إلى أن يكونوا سباقين في طرح الأفكار والمبادرات الجديدة والنوعية.

مساهمة

وأكد اللواء السلال أن المجلس الذي أعلن عن تشكيله القائد العام لشرطة دبي، في شهر مايو الماضي، يهدف إلى المساهمة الفعالة في دعم الطلبة في مختلف التخصصات الدراسية وتشكيل حلقة وصل بين القيادة العامة لشرطة دبي وطلبة الجامعات والكليات، والبحث عن الأفكار والمبادرات العالمية وتقديم الأفكار غير المسبوقة فيما يتعلق بالعمل الشرطي.

ولفت اللواء السلال إلى أن مهام المجلس تتمثل في الاجتماع بصورة دورية لبحث تطلعات الشباب ومناقشة الأفكار والمشاكل المطروحة من قبل الأعضاء، ووضع المقترحات التطويرية المستقبلية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتنسيق حضور ممثلي فئات الطلاب في الاجتماعات القيادية في الشرطة.

وقالت لبنى العوضي رئيسة المجلس إنه لشرف كبير لي أن يتم انتخابي رئيساً لمجلس شرطة دبي لطلبة الكليات والجامعات، وكذلك اختياري لأن أكون عضواً في المجلس، وسنعمل بإذن الله كفريق واحد من أجل توصيل رؤية الشباب والعمل على التواصل والاتصال مع شرطة دبي من أجل أن نكوّن إضافة جديدة تساهم في دعم المجتمع.