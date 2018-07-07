«كهرباء دبي» تباشر استخدام «بريدكس» لتمكين القدرات الرقمية

المصدر: ■ دبي - البيان

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي باستخدام منصة «بريدكس» لإنترنت الأشياء الصناعية التي طورتها «جنرال إلكتريك»، والتي تتيح الربط بين الآلات والبيانات والأشخاص.

وذلك لدعم القدرات الرقمية في الهيئة وتمكينها مع جمع وتحليل البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز سرعة وذكاء وكفاءة العمليات التشغيلية، وفي إطار جهودها في دعم الابتكار ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التقنيات الإحلالية.

ابتكار

وتعد هذه الخطوة جزءاً من برنامج الابتكار في إدارة أصول قطاع إنتاج الكهرباء والمياه في الهيئة، حيث سيتم فيها دمج الأصول في محطات توليد الطاقة مع تطبيقات منصة «بريدكس» للحوسبة السحابية لتوفير الحلول التحليلية للبيانات الكبيرة.

وتشمل التطبيقات تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي المدمج للتنبؤ بدورة حياة الأصول وتلافي الأعطال المستقبلية عن طريق تحديدها بشكل مسبق وتحليل أسبابها الجذرية عبر خدمة المراقبة المستمرة للأصول على مدار الساعة.

تقنيات

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكل الابتكار النواة التي ترتكز عليها رؤيتنا، حيث تدعم هذه المبادرة الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر البلدان ابتكاراً في العالم.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار مواكبتنا للثورة الصناعية الرابعة، والاستفادة من التقنيات الإحلالية، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء لدعم مبادرة دبي 10 X».

تحوّل

تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي إحلال وتغيير النموذج التشغيلي للمؤسسات الخدماتية والتحوّل إلى أول مؤسسة رقمية على مستوى العالم بأنظمة ذاتية التحكم للطاقة المتجددة وتخزينها، والتوسع في استعمال الذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الرقمية.