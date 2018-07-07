الهاجري يطّلع على إنجازات «الريم النسائي» في بلدية دبي

المصدر: ■دبي - البيان

التقى داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أعضاء فريق «الريم النسائي» في البلدية.

حيث استعرضت مريم أحمد محمد بن فهد مدير إدارة المعرفة والإبداع ورئيس الفريق الأنشطة المنفذة منذ إعادة تشكيل الفريق عام 2015، من إعداد خطة العمل، والمبادرات المجتمعية والأنشطة والفعاليات، ورفع مستوى الوعي بالموضوعات المجتمعية التي تؤثر في المرأة العاملة، والاطلاع على أفضل الممارسات المطبقة في مجال الاهتمام بموظفات الدائرة.

تمكين

وقالت بن فهد:«إن رسالة الفريق الارتقاء بالموظفات وتمكينهن في كافة المجالات للمساهمة بمسيرة التنمية المستدامة لإمارة دبي، وأهدافنا تتمثل بالمساهمة في خلق بيئة عمل محفزة لموظفات الدائرة والاستثمار الأمثل للكفاءات والمهارات، وتعزيز دور الموظفة في تنمية المجتمع وبناء الأسرة السعيدة.

فضلاً عن تطوير شبكة التواصل المهني والاجتماعي بين موظفات الدائرة والفرق المؤسسية المختلفة على المستوى المحلي والحكومي والعالمي»

كما استعرضت رئيس الفريق دراسة تحليلية حول المرأة في الدائرة، كشفت أن نسبة الموظفين الذكور في البلدية وصلت إلى 73% من إجمالي الموظفين، فيما ارتفع إجمالي الموظفات المواطنات إلى 1298، وبلغت نسبة المواطنات الإداريات 48%، والوظائف الإشرافية 10%، والوظائف المهنية الفنية 28%، والوظائف المهنية الإدارية 8% والوظائف المساعدة 6%.

وبينت الدراسة أن نسبة 68%من المواطنات مدة خبرتهن لم تتجاوز 10 سنوات، فيما بلغت نسبة من تجاوزت الـ 10 سنوات إلى 20 سنة 26%، أما نسبة من زادت سنوات خبراتهن عن 20 عاما إلى 30 عاما 6% فقط.

وأوضحت بن فهد أن الفريق قام بعدة فعاليات للنهوض بالمرأة في البلدية شملت 5 احتفالات وتنظيم أكثر من 10 دورات لتنمية مهارات المرأة في مجالات مختلفة، فضلا عن دعم مسيرة المرأة في الجانب الرياضي عبر تخصيص ناد رياضي للمرأة في بلدية دبي، والمشاركة خارجيا.

حرص

من جانبه أثنى داوود الهاجري على جهود الفريق بالنتائج التي حققها والمشروعات والبرامج التي تم تنفيذها، مؤكداً حرص البلدية على توفير البيئة التي تسهم في تمكين المرأة العاملة، من خلال مساعدتها على تفعيل طاقاتها الخلاقة والمبدعة وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في التنمية وخدمة الوطن.