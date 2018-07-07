محمد بن حمدان بن زايد يتسلم عضوية «كلنا شرطة»

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، العضوية رقم (80) لمبادرة «كلنا شرطة»، من اللواء محمد بن خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

وذلك في مبنى القيادة العامة للشرطة، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد الرميثي أن مبادرة «كلنا شرطة» عززت روح التكاتف المجتمعي نحو تحقيق رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الحفاظ على أمن وسعادة مجتمع أبوظبي من خلال استدامة الأمن والحفاظ على المكتسبات الحضارية التي تحققها مسيرة النهضة والتطوير في بلادنا.

وأثنى الرميثي على الجهود المتميزة التي يبذلها أعضاء «كلنا شرطة» والذين نجحوا في تحقيق أهداف المبادرة باعتبارهم شركاء أساسيين في الحفاظ على مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأوضح أن الانضمام للمبادرة يعكس قيم الشعور بالمسؤولية لتكون أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم سعادة ورفاهية ونمواً ورخاءً، مشيراً إلى أن المبادرة تكرس نهج القيادة الرشيدة في حرصها على غرس قيم التعايش السلمي والتسامح في نفوس جميع أفراد المجتمع مما سينعكس إيجاباً على حاضرهم ومستقبلهم.